За словами очільника ГУР Кирила Буданова, дрони на оптоволокні – це, по суті, модернізація того, що існує. Розвідник каже, що оптоволоконні рішення не можна назвати новими, передає 24 Канал.

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Винахід родом із 70-их

Буданов зазначив, що усі радянські протитанкові керовані ракети працювали на дроті у подібний спосіб, що й сучасні дрони на оптоволокні. Зараз змінили дріт на оптоволоконний і під'єднали не до протитанкової ракети, а до дрону. Втім, саме технологічне рішення належить до 70-их років.

"Єдина проблема, як і в радянських системах, так і тут. Якщо об'єкт, який запускається, зустрічає якусь перешкоду у вигляді кущів, то кабель обривається", – додав генерал.

Нагадаємо, що головком Сирський повідомив про нарощування кількості та спроможності безпілотників на оптоволокні. "Безпілотні комплекси із дистанцією ураження 20 кілометрів уже працюють на фронті", – розповів він.