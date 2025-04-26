БПЛА "Бандероль" має реактивний двигун. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Що відомо про новий дрон окупантів

Фахівець у галузі зв’язку, РЕР та РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, що відомо про дрон "Бандероль" на цей момент.

Фактично все, що станом на сьогодні відомо про цей БПЛА "Бандероль" – це те, що він має реактивний двигун і може розвивати швидкість орієнтовно до 400 – 500 кілометрів за годину. Фахівець наголошує, що станом на сьогодні невідомо жодних інших тактико-технічних характеристик цього озброєння, зокрема дальності, потужності заряду тощо,

– написали у виданні.

Бескрестнов зауважив, що інформація про назву БПЛА "Бандероль" була на слуху ще давно. Проте зараз ворог почав постійно його застосовувати. Цей безпілотник можна вважати баражувальним боєприпасом, за аналогією з КАБ.

Про БПЛА відомо дуже мало, коротку інформацію про нього можна знайти лише на порталі "Війна та санкції" від ГУР МОУ. Там йдеться, що до виробництва БПЛА "Бандероль" причетні АТ "Кронштадт" та АТ "КТ-Безпілотні системи", але на сайтах цих компаній немає згадок про дрон.

Кремль використовує низку різних типів ударних дронів, зокрема безпілотники, які не мають бойової частини й грають роль "приманки" для засобів протиповітряної оборони.

На початку цього року з'явилася інформація, що Росія використовує нові безпілотники, що самознищуються – вони особливо смертоносні. Ці дрони значною мірою невразливі для електронних перешкод, тому що управляються за допомогою довгих тонких котушок, а не радіохвиль.