Ворог активно намагався штурмувати на Покровському напрямку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Куп'янському напрямку вчора відбулася 5 атак загарбників. ЗСУ зупинили штурмові дії противника у районі Нової Кругляківки

На Лиманському напрямку агресор атакував 19 разів. Противник намагався вклинитися в нашу оборону в бік Рідкодуба, Дружелюбівки, Глущенкового, Новосергіївки, Нового Миру, Серебрянки та поблизу Новоєгорівки, Колодязів, Нового, Торського.

На Сіверському напрямку ЗСУ зупинили 5 наступальних дій загарбників у бік Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 8 боєзіткнень у районі Часового Яру та в напрямку Маркового і Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 16 атак в районі Дачного, Торецька та в напрямку Плещіївки, Щербинівки, Диліївки.

Агресор атакував в районі Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 44 штурмові дії агресора неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Преображенка, Андріївка, Стара Миколаївка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Надіївка та в бік Миролюбівки, Малинівки, Романівки.

ЗСУ зупинили понад 40 штурмів ворога на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Веселе, Новосілка, Привільне та в напрямку Вільного Поля і Одрадного.

На Оріхівському напрямку загарбники 4 рази намагалися йти вперед в районах населених пунктів Новоданилівка та Степове.

На Придніпровському напрямку ворог мав одну марну спробу пройти вперед.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Так, минулої доби противник завдав 28 авіаударів, скинувши при цьому 37 КАБ, здійснив 370 обстрілів, з яких 9 – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 30 штурмових дій загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також ЗСУ знешкодили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, один засіб ППО, 118 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки окупантів.