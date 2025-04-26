Враг активно пытался штурмовать на Покровском направлении. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Купянском направлении вчера состоялась 5 атак захватчиков. ВСУ остановили штурмовые действия противника в районе Новой Кругляковки

На Лиманском направлении агрессор атаковал 19 раз. Противник пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Редкодуба, Дружелюбовки, Глущенкового, Новосергиевки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Новоегоровки, Колодезей, Нового, Торского.

На Северском направлении ВСУ остановили 5 наступательных действий захватчиков в сторону Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 8 боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Маркового и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты совершили 16 атак в районе Дачного, Торецка и в направлении Плещеевки, Щербиновки, Дилиевки.

Агрессор атаковал в районе Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора недалеко от населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка, Старая Николаевка, Лысовка, Котлино, Новоалександровка, Надиевка и в сторону Миролюбовки, Малиновки, Романовки.

ВСУ остановили более 40 штурмов врага на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Свободного Поля и Отрадного.

На Ореховском направлении захватчики 4 раза пытались идти вперед в районах населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении враг имел одну тщетную попытку пройти вперед.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении. Так, за прошедшие сутки противник нанес 28 авиаударов, сбросив при этом 37 КАБ, совершил 370 обстрелов, из которых 9 – с РСЗО. Украинские защитники остановили 30 штурмовых действий захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также ВСУ обезвредили 8 танков, 5 боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 118 БпЛА оперативно-тактического уровня и 145 единиц автомобильной техники оккупантов.