Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

особового складу – близько 947 610 (+1110) осіб,

танків – 10711 (+8);

бойових броньованих машин – 22320 (+5);

артилерійських систем – 26965 (+70);

РСЗВ – 1372 (+0);

засобів ППО – 1145 (+1);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33897 (+118);

крилатих ракет – 3196 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 46051 (+145);

спеціальної техніки – 3860 (+0).



Втрати ворога на 26 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, в період з 1 січня по 25 квітня 2025 року російська армія втратила понад 880 танків.

За даними бійців, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" у 2025 році противник уже втратив: