Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 947 610 (+1110) осіб,
  • танків – 10711 (+8);
  • бойових броньованих машин – 22320 (+5);
  • артилерійських систем – 26965 (+70);
  • РСЗВ – 1372 (+0);
  • засобів ППО – 1145 (+1);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 335 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33897 (+118);
  • крилатих ракет – 3196 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46051 (+145);
  • спеціальної техніки – 3860 (+0).


Втрати ворога на 26 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, в період з 1 січня по 25 квітня 2025 року російська армія втратила понад 880 танків.

За даними бійців, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" у 2025 році противник уже втратив:

  • у січні – 178 танків;
  • у лютому – 294 танки;
  • у березні – 234 танки;
  • з 31 березня по 7 квітня – 65 танків;
  • за усі інші дні квітня – ще 114 одиниць.