Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 947 610 (+1110) осіб,
- танків – 10711 (+8);
- бойових броньованих машин – 22320 (+5);
- артилерійських систем – 26965 (+70);
- РСЗВ – 1372 (+0);
- засобів ППО – 1145 (+1);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33897 (+118);
- крилатих ракет – 3196 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46051 (+145);
- спеціальної техніки – 3860 (+0).
Втрати ворога на 26 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, в період з 1 січня по 25 квітня 2025 року російська армія втратила понад 880 танків.
За даними бійців, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" у 2025 році противник уже втратив:
- у січні – 178 танків;
- у лютому – 294 танки;
- у березні – 234 танки;
- з 31 березня по 7 квітня – 65 танків;
- за усі інші дні квітня – ще 114 одиниць.