Про знищену у своїй операційній зоні відповідальності ворожу техніку розповіли в ОСУВ "Хортиця", передає 24 Канал. Загалом цьогоріч Сили оборони ліквідували понад 1 000 танків.

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Скільки ворожих танків знищено

За даними бійців, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" у 2025 році противник уже втратив:

у січні – 178 танків;

у лютому – 294 танки;

у березні – 234 танки;

з 31 березня по 7 квітня – 65 танків;

за усі інші дні квітня – ще 114 одиниць.

Окрім того, у Генштабі ЗСУ повідомили, що по всьому фронту від початку поточного року захисники ліквідували 1 031 танк окупантів.

Підрозділи Сил оборони всіма силами й засобами перетворюють російські танки на обгорілий металобрухт,

– наголосили в ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, станом на п'ятницю, 25 квітня, загальні російські втрати складають близько 946 500 осіб особового складу, 10 703 танки, 22 315 бойових броньованих машин, 26 895 артилерійських систем, 1 372 РСЗВ тощо.