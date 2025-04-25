Об уничтоженной в своей операционной зоне ответственности вражеской технике рассказали в ОСУВ "Хортица", передает 24 Канал. Всего в этом году Силы обороны ликвидировали более 1 000 танков.

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Сколько вражеских танков уничтожено

По данным бойцов, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" в 2025 году противник уже потерял:

в январе – 178 танков;

в феврале – 294 танка;

в марте – 234 танка;

с 31 марта по 7 апреля – 65 танков;

за все остальные дни апреля – еще 114 единиц.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что по всему фронту с начала текущего года защитники ликвидировали 1 031 танк оккупантов.

Подразделения Сил обороны всеми силами и средствами превращают российские танки в обгоревший металлолом,

– отметили в ОСУВ "Хортица".

Напомним, в пятницу, 25 апреля, общие российские потери составляют около 946 500 человек личного состава, 10 703 танка, 22 315 боевых бронированных машин, 26 895 артиллерийских систем, 1 372 РСЗО и тому подобное.