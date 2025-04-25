Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

личного состава – около 946 500 (+1170) человек,

танков – 10 703 (+9),

боевых бронированных машин – 22 315 (+3),

артиллерийских систем – 26895 (+72),

РСЗВ – 1372 (+3),

средства ПВО – 1 144 (+3),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 33 779 (+119),

крылатые ракеты – 3196 (+48),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 45 906 (+151),

специальная техника – 3 860 (+0).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, в Ростове-на-Дону диверсанты уничтожили российский самолет Су-30СМ стоимостью около 50 миллионов долларов. Его подожгли на одном из местных военных аэродромов.