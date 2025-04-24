Об этом сообщили российские СМИ, передает 24 Канал. Сначала военкора пытались спасти местные медики, а затем – в Москве.

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Что известно о "журналисте"

Месяц назад, 24 марта, Никита Гольдин вместе с 3 другими пропагандистами попал под обстрел в селе Михайловка Луганской области.

Тогда погибли оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели телеканала "Звезда", а также корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Им якобы "не оставил шансов" прицельный удар ракетой HIMARS.

Мы, его коллеги и сослуживцы, до конца надеялись на лучшее... Рано утром 22 апреля сердце Никиты остановилось,

– скорбят пропагандисты.

Гольдину было 25 лет, он родился в городе Псков. Военкор связан с Департаментом информации и массовых коммуникаций минобороны России и якобы любил работать в зоне боевых действий.