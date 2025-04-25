Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

  • особового складу – близько 946 500 (+1170) осіб,
  • танків – 10 703 (+9),
  • бойових броньованих машин – 22 315 (+3),
  • артилерійських систем – 26895 (+72),
  • РСЗВ – 1372 (+3),
  • засоби ППО – 1 144 (+3),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33 779 (+119),
  • крилаті ракети – 3196 (+48),
  • кораблі / катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45 906 (+151),
  • спеціальна техніка – 3 860 (+0).


Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, у Ростові-на-Дону диверсанти знищили російський літак Су-30СМ вартістю близько 50 мільйонів доларів. Його підпалили на одному з місцевих військових аеродромів.