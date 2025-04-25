Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 946 500 (+1170) осіб,

танків – 10 703 (+9),

бойових броньованих машин – 22 315 (+3),

артилерійських систем – 26895 (+72),

РСЗВ – 1372 (+3),

засоби ППО – 1 144 (+3),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33 779 (+119),

крилаті ракети – 3196 (+48),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 45 906 (+151),

спеціальна техніка – 3 860 (+0).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, у Ростові-на-Дону диверсанти знищили російський літак Су-30СМ вартістю близько 50 мільйонів доларів. Його підпалили на одному з місцевих військових аеродромів.