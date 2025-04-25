Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що загалом всі російські літаки базуються на платформі Су-27. Всі наступні моделі, такі як Су-30, Су-30 СМ, Су-35, і навіть Су-57 – це лише наступний етап розвитку.

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Що відомо про літаки Су

"Це одна з потужних розробок конструкторського бюро Павла Сухого, її дійсно зробили добре. Всі наступні моделі не є точною копією Су-27, але основні вузли, розрахункові схеми, навантаження, використання обладнання, модульність конструкції – створені на цій базі", – пояснив Костянтин Криволап.

Су-30, Су-30 СМ і Су-30 СМ2 – винищувачі, які зараз працюють у російських повітряно-космічних силах. Їх є приблизно 80 одиниць. Су-30 вже своє відпрацювали, вони досить старі, бо з'явилися одразу після Су-27. Інші літаки вже належать до нового покоління.

Це досить високий рівень розвитку цієї техніки. Озброєння, яке вони можуть використовувати, – це звичайне озброєння російських повітряних сил. Мовиться про ракети Р-37, Р-73. Ці літаки досить сучасні та ефективні,

– підсумував авіаційний експерт.

Зауважимо, про знищення літака 24 квітня повідомили у ГУР. Там повідомили, що пройшла чергова диверсія путінському режиму, в результаті якого згорів багатоцільовий винищувач вартістю 50 мільйонів доларів.