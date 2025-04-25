Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что в целом все российские самолеты базируются на платформе Су-27. Все последующие модели, такие как Су-30, Су-30 СМ, Су-35, и даже Су-57 – это лишь следующий этап развития.

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Что известно о самолетах Су

"Это одна из мощных разработок конструкторского бюро Павла Сухого, ее действительно сделали хорошо. Все последующие модели не являются точной копией Су-27, но основные узлы, расчетные схемы, нагрузки, использование оборудования, модульность конструкции – созданы на этой базе", – пояснил Константин Криволап.

Су-30, Су-30 СМ и Су-30 СМ2 – истребители, которые сейчас работают в российских воздушно-космических силах. Их есть примерно 80 единиц. Су-30 уже свое отработали, они достаточно старые, потому что появились сразу после Су-27. Другие самолеты уже относятся к новому поколению.

Это достаточно высокий уровень развития этой техники. Вооружение, которое они могут использовать, – это обычное вооружение российских воздушных сил. Говорится о ракетах Р-37, Р-73. Эти самолеты достаточно современные и эффективные,

– подытожил авиационный эксперт.

Заметим, об уничтожении самолета 24 апреля сообщили в ГУР. Там сообщили, что прошла очередная диверсия путинскому режиму, в результате которого сгорел многоцелевой истребитель стоимостью 50 миллионов долларов.