За минулу добу на фронті відбулося 174 бойових зіткнень, передає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки неподалік Нової Кругляківки та Загризового. Українські оборонці впевнено тримають оборону.

Ворог атакує поблизу Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку зафіксовано 22 ворожі атаки. Окупанти безуспішно намагалися прорватися біля Надії, Греківки, Нового, Новомихайлівки та Серебрянки.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку українські воїни відбили три ворожі штурми в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти 13 разів атакували в районах Часового Яру, Курдюмівки, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник здійснив 29 атак у районах Дружби, Леонідівки, Кримського та Торецька. Українські воїни тримають позиції.

На Покровському напрямку найгарячіший напрямок доби — 68 ворожих штурмів біля Сухої Балки, Єлизаветівки, Новоторецького, Проміння, Лисівки, Даченського, Удачного, Успенівки, Преображенки, Котлярівки та Андріївки. Усі спроби ворога просунутися провалилися.

Російська армія атакує на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку росіяни здійснили 13 атак неподалік Привільного, Дніпроенергії та Розлива. Українські оборонці дали гідну відсіч.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази намагався штурмувати позиції Сил оборони в районах Степового, Малої Токмачки та Малих Щербаків.

Українські військові стримують натиск на всіх напрямках/ Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили одну ворожу атаку.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках активних наступальних дій з боку противника не зафіксовано.

На Курському напрямку Сили оборони стримують ворога. Протягом доби окупанти завдали 20 авіаударів, скинувши 37 керованих авіабомб, здійснили 296 обстрілів (14 із них – з РСЗВ) та провели 15 штурмів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань ворога не виявлено.