БПЛА "Бандероль" имеет реактивный двигатель. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что известно о новом дроне оккупантов

Специалист в области связи, РЭР и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, что известно о дроне "Бандероль" на данный момент.

Фактически все, что на сегодня известно об этом БПЛА "Бандероль" – это то, что он имеет реактивный двигатель и может развивать скорость ориентировочно до 400 – 500 километров в час. Специалист отмечает, что на сегодня неизвестно никаких других тактико-технических характеристик этого вооружения, в частности дальности, мощности заряда и тому подобное,

– написали в издании.

Бескрестнов отметил, что информация о названии БПЛА "Бандероль" была на слуху еще давно. Однако сейчас враг начал постоянно его применять. Этот беспилотник можно считать барражирующим боеприпасом, по аналогии с КАБ.

О БПЛА известно очень мало, короткую информацию о нем можно найти только на портале "Война и санкции" от ГУР МОУ. Там говорится, что к производству БПЛА "Бандероль" причастны АО "Кронштадт" и АО "КТ-Беспилотные системы", но на сайтах этих компаний нет упоминаний о дроне.

Кремль использует ряд различных типов ударных дронов, в частности беспилотники, которые не имеют боевой части и играют роль "приманки" для средств противовоздушной обороны.

В начале этого года появилась информация, что Россия использует новые самоуничтожающиеся беспилотники, самоуничтожающиеся – они особенно смертоносны. Эти дроны в значительной степени неуязвимы для электронных помех, потому что управляются с помощью длинных тонких катушек, а не радиоволн.