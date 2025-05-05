Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 1-й корпус Національної гвардії України "Азов". Окупантів нищили бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" і 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ".

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Як минув мотоциклетний штурм

У корпусі не повідомили, коли саме відбувся штурм, кадри якого опублікували в неділю, 4 травня. Противник за будь-яку ціну намагався пробитися крізь бойові порядки Сил оборони України на мотоциклах.

В останній заїзд росіяни взяли свої триколорні й червоні ганчірки: все, щоб повісити прапор на руїнах,

– зазначили захисники.

"Азов" показав відбиття російського штурму: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно бійці "Азову" показали допит 3 окупантів, що штурмували українські позиції на самокатах і мотоциклах на Торецькому напрямку. Росіяни розповіли про причини підписання контракту з армією країни-агресорки та умови перебування на фронті.