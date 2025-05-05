Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов". Оккупантов уничтожали бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" и 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь".

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Как прошел мотоциклетный штурм

В корпусе не сообщили, когда именно состоялся штурм, кадры которого опубликовали в воскресенье, 4 мая. Противник любой ценой пытался пробиться сквозь боевые порядки Сил обороны Украины на мотоциклах.

В последний заезд россияне взяли свои триколорные и красные тряпки: все, чтобы повесить флаг на руинах,

– отметили защитники.

"Азов" показал отражение российского штурма: смотрите видео

Напомним, недавно бойцы "Азова" показали допрос 3 оккупантов, штурмовавших украинские позиции на самокатах и мотоциклах на Торецком направлении. Россияне рассказали о причинах подписания контракта с армией страны-агрессора и условиях пребывания на фронте.