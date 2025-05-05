Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу.

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Втрати ворога на Сумщині

Бійці РУБпАК (роти ударних авіаційних комплексів) "Прайм" Сумського прикордонного загону атакували ворога на Сумському напрямку. Влучними ударами українські захисники завдали окупантам відчутних втрат.

Так, бійці ДПСУ уразили ворожі укриття, бліндажі, засоби зв'язку, транспорт та особовий склад противника. Влучну роботу дронів прикордонники показали у мережі.

Кожен виліт українських дронів – це цілеспрямований удар по ворожій логістиці та укріпленнях,

– додали в ДПСУ.

ДПСУ завдала ворогу втрат: дивіться відео

До слова, від початку повномасштабної війни українські захисники завдали серйозних втрат ворогу. Так, за понад 3 роки Сили оборони України ліквідували близько 958 070 окупантів, а також знищили чимало техніки: