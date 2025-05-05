Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 958 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії на 5 травня
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 958 070 (+1260);
- танків – 10 763 (+5),
- бойових броньованих машин – 22 411 (+8);
- артилерійських систем – 27 370 (+43);
- РСЗВ – 1377 (+1);
- засобів ППО – 1155 (+0);
- літаків – 372 (+0);
- гелікоптерів – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34 997 (+137);
- крилатих ракет – 3196 (+0);
- кораблів /катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 250 (+109);
- спеціальної техніки – 3870 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Зверніть увагу! У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат Росії. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники показали роботу дрона-бомбера Vampire, відомого як "Баба Яга". Захисники розгромили позиції та техніку противника в Харківській області.