Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 958 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії на 5 травня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

  • особового складу – близько 958 070 (+1260);
  • танків – 10 763 (+5),
  • бойових броньованих машин – 22 411 (+8);
  • артилерійських систем – 27 370 (+43);
  • РСЗВ – 1377 (+1);
  • засобів ППО – 1155 (+0);
  • літаків – 372 (+0);
  • гелікоптерів – 335 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34 997 (+137);
  • крилатих ракет – 3196 (+0);
  • кораблів /катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47 250 (+109);
  • спеціальної техніки – 3870 (+0).

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1260 окупантів.Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зверніть увагу! У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат Росії. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники показали роботу дрона-бомбера Vampire, відомого як "Баба Яга". Захисники розгромили позиції та техніку противника в Харківській області.