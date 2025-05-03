Зокрема, прикордонники показали, як нищать ворога на Харківщині українськими дронами-бомберами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДПСУ.
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"Баба-Яга" розбомбила окупантів на Харківщині
Прикордонники Харківщини показали, як розгромили позиції та техніку російської армії з використанням українського дрона-бомбера Vampire, якого окупанти називають "Бабою-Ягою".
Які характеристики Vampire
Безпілотники "Баба-Яга" – це нічні бомбери, які заносять на ворожі позиції потужні боєприпаси різного типу дії. Вони мають хорошу точність, радіозв'язок, тепловізійну камеру та можуть прицільно скидати одночасно 4 боєприпаси.
Дрони-бомбери Vampire працюють автономно і самостійно повертаються. Аналогів у росіян немає.
На кадрах можна побачити, як снаряди успішно атакують ворожі позиції, після чого починається детонація.
На відео також видно декілька розгублених окупантів, які потрапили у немилість "Баби-Яги".
"Баба-Яга" нищить окупантів на Харківщині: дивіться відео
Загалом прикордонники прозвітували про знищення 3 автівок і 3 позицій окупантів.