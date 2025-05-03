В частности, пограничники показали, как уничтожают врага на Харьковщине украинскими дронами-бомберами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

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"Баба-Яга" разбомбила оккупантов на Харьковщине

Пограничники Харьковщины показали, как разгромили позиции и технику российской армии с использованием украинского дрона-бомбера Vampire, которого оккупанты называют "Бабой-Ягой".

Какие характеристики Vampire

Беспилотники "Баба-Яга" – это ночные бомбардировщики, которые заносят на вражеские позиции мощные боеприпасы различного типа действия. Они имеют хорошую точность, радиосвязь, тепловизионную камеру и могут прицельно сбрасывать одновременно 4 боеприпаса.



Дроны-бомберы Vampire работают автономно и самостоятельно возвращаются. Аналогов у россиян нет.

На кадрах видно, как снаряды успешно атакуют вражеские позиции, после чего начинается детонация.

На видео также видно несколько растерянных оккупантов, которые попали в немилость "Бабы-Яги".

"Баба-Яга" уничтожает оккупантов на Харьковщине: смотрите видео

В общем пограничники отчитались об уничтожении 3 автомобилей и 3 позиций оккупантов.