В частности, пограничники показали, как уничтожают врага на Харьковщине украинскими дронами-бомберами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.
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"Баба-Яга" разбомбила оккупантов на Харьковщине
Пограничники Харьковщины показали, как разгромили позиции и технику российской армии с использованием украинского дрона-бомбера Vampire, которого оккупанты называют "Бабой-Ягой".
Какие характеристики Vampire
Беспилотники "Баба-Яга" – это ночные бомбардировщики, которые заносят на вражеские позиции мощные боеприпасы различного типа действия. Они имеют хорошую точность, радиосвязь, тепловизионную камеру и могут прицельно сбрасывать одновременно 4 боеприпаса.
Дроны-бомберы Vampire работают автономно и самостоятельно возвращаются. Аналогов у россиян нет.
На кадрах видно, как снаряды успешно атакуют вражеские позиции, после чего начинается детонация.
На видео также видно несколько растерянных оккупантов, которые попали в немилость "Бабы-Яги".
"Баба-Яга" уничтожает оккупантов на Харьковщине: смотрите видео
В общем пограничники отчитались об уничтожении 3 автомобилей и 3 позиций оккупантов.