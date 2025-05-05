Общие потери личного состава России уже превысили 958 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери России на 5 мая
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава – около 958 070 (+1260);
- танков – 10 763 (+5),
- боевых бронированных машин – 22 411 (+8);
- артиллерийских систем – 27 370 (+43);
- РСЗВ – 1377 (+1);
- средств ПВО – 1155 (+0);
- самолетов – 372 (+0);
- вертолетов – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 34 997 (+137);
- крылатых ракет – 3196 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 47 250 (+109);
- специальной техники – 3870 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Обратите внимание! В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь России. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.
Напомним, недавно украинские пограничники показали работу дрона-бомбера Vampire, известного как "Баба Яга". Защитники разгромили позиции и технику противника в Харьковской области.