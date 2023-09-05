До пошуків нападника залучено близько 150 правоохоронців. Наразі вони проводять усі необхідні слідчі та розшукові заходи.

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На Дніпропетровщині вбили 16-річну дівчину

Як розповіли правоохоронці, 5 вересня близько 3 ночі у П'ятихатках на вулиці в кущах виявили тіло неповнолітньої дівчини з тілесними ушкодженнями. Через це було відкрито кримінальне провадження.

Зараз на місці трагедії працюють слідчі. Також було залучено співробітників сектору кримінального аналізу та оперативних служб.

Поліція відпрацьовує камери відеоспостереження, встановлюються ймовірні свідки та очевидці злочину. Призначено ряд експертиз та інших слідчих дій. Інформація буде оновлюватися,

– зазначили правоохоронці.



На місці працюють правоохоронці / фото поліції

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