Про жахливий випадок поліція дізналася вчора, 4 вересня ввечері. До правоохоронців звернулася матір потерпілої дівчинки та розповіла про те, що її донька зазнала насильства.

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Хитрістю заманив до будинку

Поліцейські, розслідуючи повідомлення про злочин, з'ясували, що потерпілій дівчинці – усього 10 років. А наругу над нею вчинив її 30-річний родич.

Як виявилося, чоловік хитрістю заманив дитину до свого будинку. Зловмисник запросив дівчинку в гості, пообіцявши подарувати їй мобільний телефон і рюкзак. Коли дитина прийшла до нього додому, чоловік здійснив свій злочинний намір.

Відомо, що негідника вдалося затримати. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. Ґвалтівнику доведеться звикати до життя за ґратами, адже йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

З потерпілою дівчинкою працює поліцейський психолог.

В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці вилучили речові докази та призначили судові експертизи. Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру у злочині,

– повідомили у поліції.

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