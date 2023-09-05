Про жахливий випадок поліція дізналася вчора, 4 вересня ввечері. До правоохоронців звернулася матір потерпілої дівчинки та розповіла про те, що її донька зазнала насильства.
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Хитрістю заманив до будинку
Поліцейські, розслідуючи повідомлення про злочин, з'ясували, що потерпілій дівчинці – усього 10 років. А наругу над нею вчинив її 30-річний родич.
Як виявилося, чоловік хитрістю заманив дитину до свого будинку. Зловмисник запросив дівчинку в гості, пообіцявши подарувати їй мобільний телефон і рюкзак. Коли дитина прийшла до нього додому, чоловік здійснив свій злочинний намір.
Відомо, що негідника вдалося затримати. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. Ґвалтівнику доведеться звикати до життя за ґратами, адже йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
З потерпілою дівчинкою працює поліцейський психолог.
В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці вилучили речові докази та призначили судові експертизи. Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру у злочині,
– повідомили у поліції.
Сексуальні злочини проти неповнолітніх: що відомо
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- У Києві 43-річний чоловік намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика. Інцидент трапився на території парку "Партизанської слави". Зловмисник силоміць заштовхав малолітнього у кабінку громадської вбиральні та намагався вчинити щодо нього дії сексуального характеру. На щастя, крики дитини про допомогу почув перехожий, який вибив двері кабінки та врятував хлопчика.
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