За даними поліції, на час скоєння злочину він був у стані алкогольного сп'яніння. Після зґвалтування втік з місця події.

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Підозрюваному загрожує до 12 років за ґратами

Як попередньо встановили правоохоронці, 3 вересня близько 23:00 в одному з сіл на Львівщині 34-річний чоловік, скориставшись її безпорадним станом, зґвалтував 15-річну дівчину,

– розповіли у відділі комунікацій.

Поліцейські додали, що встановили місце перебування зловмисника та затримали його. Чоловікові вже повідомили про підозру у зґвалтуванні. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере запобіжний захід.

Зверніть увагу! У поліції зазначили, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

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