Інцидент стався навесні 2022 року під час окупації Харківщини. Тоді росіяни вдерлися до будинку, де проживала дівчина, й викрали її на БТР.

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Росіяни ґвалтували дівчину по черзі

Харківська обласна прокуратура встановила, що навесні 2022 року росіяни в одному з населених пунктів Харківщини зґвалтували молоду дівчину. Слідчі з'ясували, що окупанти вдерлися до будинку, де проживала родина з молодою дівчиною. Вони наказали родичам залишатися вдома, а потерпілу силоміць посадили у БТР та повезли до будинку, де їх очікував командир.

Коли вони прибули до будинку, де знаходився командир, окупанти по черзі ґвалтували потерпілу. При цьому російський командир сказав своїм підлеглим, що він буде робити це першим,

– заявили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило особи ґвалтівників. Ними виявилися командир 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу збройних сил Росії та двоє його підлеглих: рядовий, який був водієм, та молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини.

Особи ґвалтівників / Фото Харківська обласна прокуратура

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох російських військовослужбовців за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

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