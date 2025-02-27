Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що кремлівський диктатор нещодавно заявив, що Росія не проти збереження суверенності України, як держави. Дивно, але його риторика несподівано змінилась.

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Чого прагне влада Росії

Валерій Клочок зауважив, що не всі прибічники Путіна погоджуються із пом'якшенням риторики щодо України. Проте кремлівський диктатор разом із частиною політиків, ймовірно, прагне відновлення зовнішньоекономічних зв'язків зі світом та зняття санкцій.

Я вважаю, що у Кремлі сталися зміни через пропозицію американців пов'язану із можливістю повернення Росії на світову арену. Але є умова – припинення війни. Трамп не випадково сказав, що скасує санкції, однак війна має завершитись,

– зазначив він.

Зустрічі представників США та Росії демонструють, що адміністрація Трампа готова до діалогу із Путіним. Однак бажання диктатора щодо скасування санкцій не будуть втілені, якщо агресія проти України продовжуватиметься.

"Один з аналітичних центрів публікує інформацію, що росіяни в дипломатичний спосіб хочуть "віджати" Запоріжжя, Херсон та інші міста України, бо в них немає чим воювати", – підкреслив керівник Центру громадської аналітики.

Очевидним є те, що вже давно в Росії серйозні проблеми. Грошей на таку велику війну немає.

Важливо! Керівник ЦПД Андрій Коваленко вважає, Росія прагне припинення вогню не заради миру, а щоб перегрупувати сили та відновити агресію в майбутньому. Він наголосив, що без контролю над російським ВПК і скороченням армії війна не завершиться, а лише змінить форму.

Трамп маніпулює Путіним

Є інформація, що наступ росіян на сході України втратив інтенсивність. Фронт, ймовірно, вдалось стабілізувати.

Трамп дуже легко цим маніпулює, якщо він ще трішки притримає санкції проти Росії, то там все рухне. Але, на жаль, лідер США не зацікавлений в цьому, як і Джо Байден колись,

– висловився Валерій Клочок.

У Трампа, ймовірно, інша стратегія, яка має вплинути на послаблення Китаю шляхом домовленостей із Путіним. США схиляють Росією до завершення гарячої фази війни. Однак, за словами Клочка, Україна опиняється у складній ситуації, адже поки незрозуміло як повертати окуповані території дипломатичним шляхом.