Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 17 по 23 лютого 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Цікаво Битва за Куп'янськ: чому росіяни хочуть взяти місто і навіщо їм Харківщина

Динаміка боїв на фронті

Протягом минулого тижня росіяни здійснили 836 атак на позиції Сил оборони на різних напрямках:

Покровський – 256 атак;

Курський – 113;

Новопавлівський – 93;

Торецький – 76;

Лиманський – 70

Куп'янський – 49;

Оріхівський – 30;

Краматорський – 28;

Харківський – 20;

Гуляйпільський – 13;

Сіверський – 13;

Придніпровський – 1.

Покровський напрямок залишається найскладнішим на лінії фронту. Водночас менше ворожих штурмів фіксують на Куп'янському напрямку, а на Оріхівському та Сіверському навпаки – більше.

Минулого тижня жодних змін лінії фронту не зафіксовано на Харківському, Куп'янському, Торецькому, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Росіяни атакують на Курщині

У Курській області тривають важкі бої. Росіяни активно ідуть у наступ та використовують величезну кількість дронів для обстрілів. Зокрема ворог атакує основні логістичні шляхи.

Також загарбники минулого тижня взяли під свій контроль село Свердликово. У районі села Журавка росіяни спробували прорвати український кордон, однак ворожа ДРГ була знищена.





Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Луганщині

Протягом минулого тижня жодного ворожого просування у Харківській області не було зафіксовано, однак на Луганщині ситуація інша. Останнім часом два населені пункти стали основними місцями бойових зіткнень – Макіївка на Лиманському напрямну та Білогорівка на Сіверському.

Росіянам вдалося просунутися північніше Макіївки та в самому селі.





Ситуація в районі Макіївки / Карта DeepStateMAP

Також окупанти вперше з 2022 року просунулися в Білогорівці. Вони змогли закріпитися на території, яка тривалий час була "сірою зоною".





Ситуація в Білогорівці / Карта DeepStateMAP

Ворог наступає біля Часового Яру

У місті Часів Яр Донецької області тривають бої в мікрорайонах Десята й Новопівнічний, а також у центральній частині міста. Проте просувань у місті не зафіксовано.

Водночас ворогу, як і в Білогорівці, вдалося закріпитися у "сірій зоні" південніше Часового Яру – в районі Кліщіївки та Андріївки.





Ситуація на Краматорському напрямку / Карта DeepStateMAP

ЗСУ контратакують на Покровському напрямку

Понад чверть бойових зіткнень припадають саме на Покровський напрямок. Однак попри такі посилені ворожі штурми, Сили оборони відбивають окремі позиції та руйнують ворожі плани.

Наступ росіян в районі Воздвиженки на трасу Покровськ – Костянтинівка мав очевидний намір. Росіяни прагнуть взяти в оточення Костянтинівку. Однак Сили оборони не допускають ворожих просувань в Торецьку, а з траси росіян вибили.





Ситуація в районі Воздвиженки / Карта DeepStateMAP

Крім того, ворогу не вдається більше просунутися до околиць Покровська. Ба більше, Сили оборони повернули під контроль частину села Лисівка.





Ситуація в районі Покровська / Карта DeepStateMAP

Водночас в напрямку Дніпропетровської області ЗСУ відбили усі ворожі атаки, то ж жодних просувань до адмінмежі не зафіксовано.

ЗСУ вийшли з оточення

Також складна ситуація на Новопавлівському і Гуляйпільському напрямках. Особливо важкою ситуація минулого тижня була в районах Дачного та Улаклів західніше Курахового.

Прорив ворога в Улакли та Андріївку фактично призвів до оточення Сил оборони на цій ділянці, оскільки усі шляхи були під вогневим контролем. Однак нашим захисникам вдалося вийти з оточення.

Водночас ворог окупував Дачне та просунувся в Улаклах, а тепер цілиться на Костянтинопіль.





Ситуація в районі Улаклів / Карта DeepStateMAP

Також ворожі війська окупували Новий Комар й більшість Новоочеретуватого. Крім того, ворог закріпився у Новосілці та підійшов під Скудне, Бурлацьке, Привільне і Дніпроенергію.





Ситуація в районі Великої Новосілки / Карта DeepStateMAP

У Запорізькій та Херсонській областях лінія бойового зіткнення залишилася незмінною, хоча кількість атак на Оріхівському напрямку зростає. А на Херсонщині навпаки – ворог полишив спроби висадки на островах.

3 роки тому світ вважав, що ми протримаємося лише 3 дні, однак ми вистояли. Ми захистили Київ, Чернігів, Суми, Харків, повернули Херсон, Снігурівку, Ізюм, Балаклію, Куп'янськ. Ми боремося попри все. Та найважчий тягар цієї війни лежить на наших воїнах. І найпростіший спосіб підтримати нашу армію просто зараз – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.