Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 17 по 23 лютого 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Цікаво Битва за Куп'янськ: чому росіяни хочуть взяти місто і навіщо їм Харківщина

Протягом минулого тижня росіяни здійснили 836 атак на позиції Сил оборони на різних напрямках:

  • Покровський – 256 атак;
  • Курський – 113;
  • Новопавлівський – 93;
  • Торецький – 76;
  • Лиманський – 70
  • Куп'янський – 49;
  • Оріхівський – 30;
  • Краматорський – 28;
  • Харківський – 20;
  • Гуляйпільський – 13;
  • Сіверський – 13;
  • Придніпровський – 1.

Покровський напрямок залишається найскладнішим на лінії фронту. Водночас менше ворожих штурмів фіксують на Куп'янському напрямку, а на Оріхівському та Сіверському навпаки – більше.

Минулого тижня жодних змін лінії фронту не зафіксовано на Харківському, Куп'янському, Торецькому, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

У Курській області тривають важкі бої. Росіяни активно ідуть у наступ та використовують величезну кількість дронів для обстрілів. Зокрема ворог атакує основні логістичні шляхи.

Також загарбники минулого тижня взяли під свій контроль село Свердликово. У районі села Журавка росіяни спробували прорвати український кордон, однак ворожа ДРГ була знищена.

Курська область
Курська область
Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Протягом минулого тижня жодного ворожого просування у Харківській області не було зафіксовано, однак на Луганщині ситуація інша. Останнім часом два населені пункти стали основними місцями бойових зіткнень – Макіївка на Лиманському напрямну та Білогорівка на Сіверському.

Росіянам вдалося просунутися північніше Макіївки та в самому селі.

Макіївка
Макіївка
Ситуація в районі Макіївки / Карта DeepStateMAP

Також окупанти вперше з 2022 року просунулися в Білогорівці. Вони змогли закріпитися на території, яка тривалий час була "сірою зоною".

Білогорівка
Білогорівка
Ситуація в Білогорівці / Карта DeepStateMAP

У місті Часів Яр Донецької області тривають бої в мікрорайонах Десята й Новопівнічний, а також у центральній частині міста. Проте просувань у місті не зафіксовано.

Водночас ворогу, як і в Білогорівці, вдалося закріпитися у "сірій зоні" південніше Часового Яру – в районі Кліщіївки та Андріївки.

Краматорський напрямок
Краматорський напрямок
Ситуація на Краматорському напрямку / Карта DeepStateMAP

Понад чверть бойових зіткнень припадають саме на Покровський напрямок. Однак попри такі посилені ворожі штурми, Сили оборони відбивають окремі позиції та руйнують ворожі плани.

Наступ росіян в районі Воздвиженки на трасу Покровськ – Костянтинівка мав очевидний намір. Росіяни прагнуть взяти в оточення Костянтинівку. Однак Сили оборони не допускають ворожих просувань в Торецьку, а з траси росіян вибили.

Покровський напрямок
Покровський напрямок
Ситуація в районі Воздвиженки / Карта DeepStateMAP

Крім того, ворогу не вдається більше просунутися до околиць Покровська. Ба більше, Сили оборони повернули під контроль частину села Лисівка.

Покровський напрямок
Покровський напрямок
Ситуація в районі Покровська / Карта DeepStateMAP

Водночас в напрямку Дніпропетровської області ЗСУ відбили усі ворожі атаки, то ж жодних просувань до адмінмежі не зафіксовано.

Також складна ситуація на Новопавлівському і Гуляйпільському напрямках. Особливо важкою ситуація минулого тижня була в районах Дачного та Улаклів західніше Курахового.

Прорив ворога в Улакли та Андріївку фактично призвів до оточення Сил оборони на цій ділянці, оскільки усі шляхи були під вогневим контролем. Однак нашим захисникам вдалося вийти з оточення.

Водночас ворог окупував Дачне та просунувся в Улаклах, а тепер цілиться на Костянтинопіль.

Новопавлівський напрямок
Новопавлівський напрямок
Ситуація в районі Улаклів / Карта DeepStateMAP

Також ворожі війська окупували Новий Комар й більшість Новоочеретуватого. Крім того, ворог закріпився у Новосілці та підійшов під Скудне, Бурлацьке, Привільне і Дніпроенергію.

Гуляйпільський напрямок
Гуляйпільський напрямок
Ситуація в районі Великої Новосілки / Карта DeepStateMAP

У Запорізькій та Херсонській областях лінія бойового зіткнення залишилася незмінною, хоча кількість атак на Оріхівському напрямку зростає. А на Херсонщині навпаки – ворог полишив спроби висадки на островах.

3 роки тому світ вважав, що ми протримаємося лише 3 дні, однак ми вистояли. Ми захистили Київ, Чернігів, Суми, Харків, повернули Херсон, Снігурівку, Ізюм, Балаклію, Куп'янськ. Ми боремося попри все. Та найважчий тягар цієї війни лежить на наших воїнах. І найпростіший спосіб підтримати нашу армію просто зараз – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.