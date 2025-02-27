Про справжні мотиви російського миролюбства розповіли у ЦПД. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

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Навіщо насправді Росії перемир'я

Росія дивиться на все як на припинення вогню заради паузи, аби зализати рани, проводити інформаційну та політичну дестабілізацію України заради подальшої воєнної агресії знову,

– заявив Коваленко.

Щоб уникнути повторення війни крім гарантій безпеки, посилення оборонного потенціалу Європи за рахунок американської зброї та українського ВПК, потрібен реальний контроль над російським ВПК, умови скорочення армії Росії, вважають у ЦПД.

Припинення вогню ж означатиме припинення протистояння, але не мир.

"Буде продовжуватися когнітивна війна, кібервійна, диверсійна діяльність росіян збережеться. Війна України та росії триває століттями – вона екзистенційна. І природа її вирішення навіть далеко не у ставці на фейкову "опозицію" калібру Навальної і Яшина. Завершення цього бурління в Європі можливе виключно цілеспрямованою і єдиною позицією Заходу щодо підтримки національних груп на території росії з метою утворення незалежних республік там в майбутньому, які визначать свій зовнішньополітичний курс", – каже Коваленко.

Коваленко зазначає, що демократії у Росії бути не може, бо це смерть для спецслужб, які там вкорінилися. Спецслужби самі мімікрують під опозицію, таким був у Путін, що виступав колись нібито демократом, і Єльцин, що не був насправді демократом так само.