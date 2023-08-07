Окупанти, які повертаються з війни в Україні, продовжують демонструвати співвітчизникам, а також жителям окупованих територій справжнє обличчя "русского міра". У Криму військовий з Якутії зґвалтував 20-річну мешканку Сімферополя, про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.
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Ґвалтівника передали військовій поліції
20-річна жителька Сімферополя повідомила місцевій "поліції" про зґвалтування. За словами дівчини, вона разом зі своїм кривдником опинилася в одній квартирі, в якій також перебували й інші люди. Окупант вступив із жертвою у статевий контакт проти її волі.
Через певний час правоохоронці затримали ґвалтівника. Це 30-річний уродженець Якутії.
"Герой" війни в Україні
Затриманий нападник виявився учасником війни проти України. У 2011 році він проходив строкову службу, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повернувся до лав армії. Відомо, що його військова частина дислокується на окупованій частині Запорізької області.
Також встановлено, що злочинець одружений і має двох неповнолітніх дітей – 11-річного сина та 6-річну доньку. Після того, як у чоловіка взяли свідчення, його передали військовій поліції для подальшого розслідування.
Росіяни, які воювали в Україні, вчиняють злочини вдома
- Скоївши низку воєнних злочинів в Україні, російські "герої" вчиняють насильство щодо своїх співвітчизників.
- Так, у Карелії учасник війни в Україні разом із товаришем вбив шістьох людей, а потім підпалив їхні будинки.
- На одному з відео, яке просочилось у мережу, окупант, повернувшись з України, гамселить власну дружину.
- Інший російський військовослужбовець Едуард Бітаров вбив колишню дружину, завдавши їй 16 ударів ножем. Втім, суд враховував його участь у війні проти України як пом'якшувальну обставину і обмежився матеріальним покаранням.
- 44-річний військовий Олександр Мамаєв заколов дружину на очах власних дітей. Під час розпивання алкогольних напоїв йому здалося, що жінка намагається викрасти в нього гроші.