Про це журналістам The New York Times стало відомо від офіційних осіб, обізнаних в цьому питанні. Так, чиновники США вважають, що такий крок Байдена свідчить про зміну політики країни щодо війни проти нашої держави.

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США нададуть інформацію про злочини Росії суду в Гаазі

Американські чиновники зазначили, що це рішення перекреслює багатомісячний опір з боку Пентагону, який боявся створення прецеденту, який може допомогти почати переслідування військових США.

За даними журналістів, спецслужби США мають докази про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, а також примусово депортувати українських дітей з окупованих територій.

У виданні зазначають, що американська сторона вже поділилася цими доказами з українськими прокурорами, але не з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі​​.

Варто зазначити, що офіційно Білий дім не оголошував про таке рішення, однак уже почав сповіщати про це членів американського Конгресу.

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