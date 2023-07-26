Про це журналістам The New York Times стало відомо від офіційних осіб, обізнаних в цьому питанні. Так, чиновники США вважають, що такий крок Байдена свідчить про зміну політики країни щодо війни проти нашої держави.
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США нададуть інформацію про злочини Росії суду в Гаазі
Американські чиновники зазначили, що це рішення перекреслює багатомісячний опір з боку Пентагону, який боявся створення прецеденту, який може допомогти почати переслідування військових США.
За даними журналістів, спецслужби США мають докази про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, а також примусово депортувати українських дітей з окупованих територій.
У виданні зазначають, що американська сторона вже поділилася цими доказами з українськими прокурорами, але не з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.
Варто зазначити, що офіційно Білий дім не оголошував про таке рішення, однак уже почав сповіщати про це членів американського Конгресу.
Раніше в Гаазі зробили перший крок до запровадження трибуналу
- В Гаазі 3 липня розпочав роботу Міжнародний центр розслідування злочинів, пов'язаних з агресією окупантів проти України. Це перший крок для створення міжнародного трибуналу проти Росії.
- Цей центр стане ключовим осередком для розслідування злочинів Росії проти України й сприятиме створенню справ для майбутніх судових процесів. Платформа створена за підтримки Єврокомісії й складається з обраних національних прокурорів.
- Варто зазначити, що помічник генерального прокурора США Кеннет Політ вже робив натяк на те, що країна вже зробила перший внесок до бази даних воєнних злочинів, скоєних Росією. Проте що це був за внесок американський правоохоронець коментувати – відмовився.
- Своєю чергою Україна пообіцяла ратифікувати Римський статут. Це допоможе нашій країні остаточно приєднатися до МКС.