Об этом журналистам The New York Times стало известно от официальных лиц, осведомленных в этом вопросе. Так, чиновники США считают, что такой шаг Байдена свидетельствует об изменении политики страны по войне против нашего государства.
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США предоставят информацию о преступлениях России суда в Гааге
Американские чиновники отметили, что это решение перечеркивает многомесячное сопротивление со стороны Пентагона, боявшегося создания прецедента, который может помочь начать преследование военных США.
По данным журналистов, спецслужбы США имеют доказательства о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине, а также принудительно депортировать украинских детей с оккупированных территорий.
В издании отмечается, что американская сторона уже поделилась этими доказательствами с украинскими прокурорами, но не с Международным уголовным судом в Гааге.
Стоит отметить, что официально Белый дом не объявлял о таком решении, однако уже начал уведомлять об этом членов американского Конгресса.
Ранее в Гааге сделали первый шаг к введению трибунала
- В Гааге 3 июля начал работу Международный центр расследования преступлений, связанных с агрессией оккупантов против Украины Это первый шаг к созданию международного трибунала против России.
- Этот центр станет ключевым центром для расследования преступлений России против Украины и будет способствовать созданию дел для будущих судебных процессов. Платформа создана при поддержке Еврокомиссии и состоит из избранных национальных прокуроров.
- Стоит отметить, что помощник генерального прокурора США Кеннет Полит уже делал намек на то, что страна уже внесла первый вклад в базу данных военных преступлений, совершенных Россией. Однако что это был за вклад американский правоохранитель, комментировать – отказался.
- В свою очередь Украина пообещала ратифицировать Римский устав. Это поможет нашей стране окончательно присоединиться к МКС.