Вернувшиеся с войны в Украине оккупанты продолжают демонстрировать соотечественникам, а также жителям оккупированных территорий настоящее лицо "русского мира". В Крыму военный из Якутии изнасиловал 20-летнюю жительницу Симферополя, об этом сообщают российские телеграмм-каналы. 24 Канал.

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Насильника передали военной полиции

20-летняя жительница Симферополя сообщила местной "полиции" об изнасиловании. По словам девушки, она вместе со своим обидчиком оказалась в одной квартире, в которой также находились и другие люди. Оккупант вступил с жертвой в половой контакт против ее воли.

Через некоторое время правоохранители задержали насильника. Это 30-летний уроженец Якутии.

"Герой" войны в Украине

Задержанный нападающий оказался участником войны против Украины. В 2011 году он проходил срочную службу, а после полномасштабного вторжения России в Украину вернулся в ряды армии. Известно, что его военная часть дислоцируется на оккупированной Запорожской области.

Также установлено, что преступник женат и имеет двоих несовершеннолетних детей – 11-летнего сына и 6-летнюю дочь. После того, как у мужчины взяли показания, его передали военной полиции для дальнейшего расследования.

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