В заметке в Facebook Евгений Шибалов отметил, что в министерстве систематически нарушали "право госслужащего на уважение своего достоинства", передает 24 Канал.

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Заместительницу министра по делам ветеранов уволят за неэтичное поведение

В частности, ветеран перечислил несколько оскорблений, которые руководство употребляло в отношении него.

В Минветеранов отреагировали на сообщение Шибалова. Там отметили, что "категорически осуждают поведение, которое унижает честь и достоинство ветерана войны или любого человека, независимо от возраста, пола, национальности, социального статуса".

Также в ведомстве отметили, что каждый работодатель независимо от формы собственности должен создавать надлежащие условия для реинтеграции ветерана на рабочем месте.

Учитывая произошедшее руководство Минветеранов назначило служебную проверку. Также в Кабмин были направлены документы на увольнение Русланы Величко-Трифонюк с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции.

Справка: Руслана Величко-Трифонюк ранее занимала должность первого заместителя исполнительного директора Украинского ветеранского фонда и была юристом в благотворительном фонде "Вернись живым".

К слову, правительство поддержало увольнение глав Киевской ОВА Руслана Кравченко и Полтавской ОВА Филиппа Пронина.