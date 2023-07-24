Суд в Ростове-на-Дону подтвердил назначение ефрейтору Эдуарду Битарову, убившему бывшую жену, наказание, не связанное с лишением свободы.

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Военный нанес бывшей жене 16 ударов ножом

Смягчающим обстоятельством стало, в частности, участие в войне в Украине. Битаров был признан виновным в убийстве в состоянии аффекта. Эта статья предусматривает наказание в виде, в частности, лишения свободы сроком до трех лет.

Но суд решил ограничиться ограничением по военной службе с удержанием 10% обеспечения в доход государства.

Среди обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал, в частности, его участие в войне в Украине и наличие статуса ветерана боевых действий. Другие смягчающие обстоятельства – признание вины, наличие детей, первое привлечение к уголовной ответственности, положительные характеристики, частичная компенсация морального вреда потерпевшим.

Битаров убил бывшую жену "с особой жестокостью": он нанес ей 16 ударов ножом. В апелляции родные жертвы также настаивали, что доказательства по делу указывают на пытки и убийство с особой жестокостью.

Кроме того, как указывали родственники, Битаров на суде неоднократно менял показания: сначала он говорил о самообороне, затем – об аморальном поведении женщины.

Участие в войне против Украины позволяет получать небольшие наказания