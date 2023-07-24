Суд в Ростове-на-Дону подтвердил назначение ефрейтору Эдуарду Битарову, убившему бывшую жену, наказание, не связанное с лишением свободы.
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Военный нанес бывшей жене 16 ударов ножом
Смягчающим обстоятельством стало, в частности, участие в войне в Украине. Битаров был признан виновным в убийстве в состоянии аффекта. Эта статья предусматривает наказание в виде, в частности, лишения свободы сроком до трех лет.
Но суд решил ограничиться ограничением по военной службе с удержанием 10% обеспечения в доход государства.
Среди обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал, в частности, его участие в войне в Украине и наличие статуса ветерана боевых действий. Другие смягчающие обстоятельства – признание вины, наличие детей, первое привлечение к уголовной ответственности, положительные характеристики, частичная компенсация морального вреда потерпевшим.
Битаров убил бывшую жену "с особой жестокостью": он нанес ей 16 ударов ножом. В апелляции родные жертвы также настаивали, что доказательства по делу указывают на пытки и убийство с особой жестокостью.
Кроме того, как указывали родственники, Битаров на суде неоднократно менял показания: сначала он говорил о самообороне, затем – об аморальном поведении женщины.
Участие в войне против Украины позволяет получать небольшие наказания
- Российские СМИ пишут, что участникам войны давно назначают более мягкие приговоры. Однако дело Битарова – это первый известный случай, когда участие в войне стало смягчающим обстоятельством за убийство.
- С недавних пор в России участие в войне против Украины позволяет получать небольшие наказания даже людям с уголовным прошлым.
- Только до 18 ноября 2022 года СМИ нашли более 60 приговоров по уголовным делам, где участие в войне признано смягчающим обстоятельством.
- Еще в 9 случаях смягчающим обстоятельством было намерение отправиться на фронт.
- Если военным, которые готовы воевать в Украине, смягчают наказание, то отказывающихся это делать наоборот наказывают все строже.