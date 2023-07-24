Суд у Ростові-на-Дону підтвердив призначення єфрейтору Едуарду Бітарову, який убив колишню дружину, покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

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Військовий завдав колишній дружині 16 ударів ножем

Пом'якшувальною обставиною стала, зокрема, участь у війні в Україні. Бітарова визнали винним у вбивстві в стані афекту. Ця стаття передбачає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі на строк до трьох років.

Але суд вирішив обмежитися обмеженням по військовій службі з утриманням 10% від забезпечення в дохід держави.

Серед обставин, що пом'якшують покарання, суд визнав зокрема його участь у війні в Україні та наявність статусу ветерана бойових дій. Інші пом'якшувальні обставини – визнання провини, наявність дітей, перше притягнення до кримінальної відповідальності, позитивні характеристики, часткова компенсація моральної шкоди потерпілим.

Бітаров убив колишню дружину "з особливою жорстокістю": він завдав їй 16 ударів ножем. В апеляції рідні жертви також наполягали, що докази у справі вказують на катування і вбивство з особливою жорстокістю.

Крім того, як вказували родичі, Бітаров на суді неодноразово змінював свідчення: спочатку він говорив про самооборону, потім – про аморальну поведінку жінки.

Участь у війні проти України дає змогу отримувати невеликі покарання