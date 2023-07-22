Російські ЗМІ пишуть, що повідомлення про те, що чоловік проник у приватний будинок, надійшло зранку 22 липня, інформує 24 Канал. Зокрема, охоронці будинку побачили розбите скло на першому поверсі.

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Озброєний чоловік каже, що він повернувся з війни в Україні

У приміщенні були розкидані набої та ріжки, а з другого поверху раптово спустився чоловік у військовій формі та бронежилеті. Охоронці викликали поліцію.

Чоловік, який представився В'ячеславом, нібито повернувся з війни в Україні. За інформацією місцевої влади, він психічно нездоровий, приїхав до Московської області з Сибіру.

У Росії стрілянина біля будинку, який захопив озброєний чоловік: дивіться відео

За даними російських медіа, озброєний чоловік, якого нібито звати В'ячеслав Черненко, перебуває в неадекватному стані. Російські силовики готуються його затримати, розпочавши штурм будинку.

У селищі чули два вибухи

У селищі "Шервуд" прогриміли два вибухи, про що можуть свідчити звуки на відео, що публікують у мережі. Чоловік нібито веде стрілянину з будинку по силовиках. За попередніми даними, він озброєний автоматом Калашникова із запасом патронів.

У селищі "Шервуд" лунають вибухи: дивіться відео

Російські ЗМІ пишуть, що на місце події прибули представники слідчого комітету. У повідомленнях мовиться, що наразі йде бій з чоловіком.

Будинок, який захопив озброєний чоловік: дивіться відео

У Росії повідомляють, що Черненку 35 років і він з Красноярська. Чоловіка намагалися вмовити здатися навіть через його маму, але не вийшло. Він продовжив стріляти. Адресу котеджу він знайшов за оголошенням про продаж.

Також деякі російські ЗМІ з посиланням на місцевих жителів повідомляють, що раніше в захопленому будинку нібито мешкав експрезидент України Янукович.