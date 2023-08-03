"Обычные" россияне начали постепенно узнавать, какого оно: отпустить из тюрем осужденных за убийства и изнасилования, бросить их против украинцев и тихо ждать победы "русского мира".

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"Подвиг" вагнеровца

Ночью на 1 августа бывший вагнеровец вместе с товарищем устроили резню в одном из карельских сел – Деревянном.

Сначала они "штурмовали" жилье, в котором проживал 39-летний мужчина со своим пожилым отцом. Мужчин убили, а их дом подожгли.

Однако пролитой крови "герою войны" и его другу показалось мало. Они поспешили разделаться с жителями соседнего дома, расположенного от первого на расстоянии 200 километров.

Там проживали два брата с инвалидностью, их сестра, а также пенсионер. Однако это не остановило злоумышленников. Они зарезали всех четверых, и чтобы скрыть следы преступления, сожгли дом.

"Героическое" прошлое убийц

Вскоре полиция задержала нападавших. Ими оказались 37-летний Максим Бочкарев и 38-летний Игорь Софонов.

Оба ранее уже были судимы. Софонов – за убийство, ограбление, кражу и хранение наркотических веществ, а Бочкарев – за изнасилование, грабеж, разбой и похищение.

Кроме того, стало известно, что Софонов еще в 2022 году находился в колонии, где отбывал свой срок.

Однако потом к нему пришли и пообещали отпустить все грехи, если он согласится взять на себя другие.

До весны 2023 года Софонов принимал участие в боевых действиях в Украине в составе вагнеровцев. Затем он вернулся домой, где продолжил делать то, что умеет лучше всего – убивать.

Вагнеровцы в Украине