"Обычные" россияне начали постепенно узнавать, какого оно: отпустить из тюрем осужденных за убийства и изнасилования, бросить их против украинцев и тихо ждать победы "русского мира".
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"Подвиг" вагнеровца
Ночью на 1 августа бывший вагнеровец вместе с товарищем устроили резню в одном из карельских сел – Деревянном.
Сначала они "штурмовали" жилье, в котором проживал 39-летний мужчина со своим пожилым отцом. Мужчин убили, а их дом подожгли.
Однако пролитой крови "герою войны" и его другу показалось мало. Они поспешили разделаться с жителями соседнего дома, расположенного от первого на расстоянии 200 километров.
Там проживали два брата с инвалидностью, их сестра, а также пенсионер. Однако это не остановило злоумышленников. Они зарезали всех четверых, и чтобы скрыть следы преступления, сожгли дом.
"Героическое" прошлое убийц
Вскоре полиция задержала нападавших. Ими оказались 37-летний Максим Бочкарев и 38-летний Игорь Софонов.
Оба ранее уже были судимы. Софонов – за убийство, ограбление, кражу и хранение наркотических веществ, а Бочкарев – за изнасилование, грабеж, разбой и похищение.
Кроме того, стало известно, что Софонов еще в 2022 году находился в колонии, где отбывал свой срок.
Однако потом к нему пришли и пообещали отпустить все грехи, если он согласится взять на себя другие.
До весны 2023 года Софонов принимал участие в боевых действиях в Украине в составе вагнеровцев. Затем он вернулся домой, где продолжил делать то, что умеет лучше всего – убивать.
Вагнеровцы в Украине
- В прошлом году основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вербовать осужденных на войну в Украине. Им всем обещали помилование.
- В целом, в ЧВК было завербовано около 50-70 тысяч бойцов.
- Ранее Пригожин отметил, что 32 тысячи вагнеровцев уже вернулись в Россию и получили освобождение от наказания.
- Сами вагнеровцы отличились "захватом Бахмута", который они штурмовали больше года. В Украине сообщили, что в Бахмуте были убиты свыше 20 тысяч наемников.
- После мятежа Пригожина, а точнее, после того, как он отказался "идти на Москву", Путин разрешил вагнеровцам либо воевать дальше под руководством Минобороны, либо уйти в Беларусь.