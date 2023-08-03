"Звичайні" росіяни почали поступово дізнаватися, як це воно: відпустити з в’язниць засуджених за вбивства і зґвалтування, кинути їх проти українців і тихо чекати на перемогу "русского міра".

Дивіться також Про героїзм ССО та злочини Росії під час війни: Зеленський звернувся до українців з лінії фронту

"Подвиг" вагнерівця

Уночі проти 1 серпня колишній вагнерівець разом із товаришем влаштували різанину в одному з карельських сіл – Дерев’яному.

Спочатку вони "штурмували" помешкання, в якому проживав 39-річний чоловік зі своїм літнім батьком. Чоловіків вбили, а їхній будинок підпалили.

Проте пролитої крові "герою війни" та його другові видалося замало. Вони поспішили розправитися з мешканцями сусіднього будинку, розташованого від першого на відстані 200 кілометрів.

Там проживали два брати з інвалідністю, їхня сестра, а також пенсіонер. Однак це не зупинило зловмисників. Вони зарізали усіх чотирьох, і аби сховати сліди злочину, спалили будинок.

"Героїчне" минуле вбивць

Незабаром поліція затримала нападників. Ними виявилися 37-річний Максим Бочкарьов та 38-річний Ігор Софонов.

Обидва раніше вже були судимі. Софонов – за вбивство, пограбування, крадіжку та зберігання наркотичних речовин, а Бочкарьов – за зґвалтування, грабіж, розбій та викрадення.

Крім того, стало відомо, що Софонов ще у 2022 перебував у колонії, де відбував свій термін.

Однак потім до нього прийшли і пообіцяли відпустити усі гріхи, якщо він погодиться взяти на себе інші.

До весни 2023 року Софонов брав участь у бойових діях в Україні у складі вагнерівців. Потім він повернувся додому, де продовжив робити те, що вміє найкраще – вбивати.

Вагнерівці в Україні