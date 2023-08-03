"Звичайні" росіяни почали поступово дізнаватися, як це воно: відпустити з в’язниць засуджених за вбивства і зґвалтування, кинути їх проти українців і тихо чекати на перемогу "русского міра".
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"Подвиг" вагнерівця
Уночі проти 1 серпня колишній вагнерівець разом із товаришем влаштували різанину в одному з карельських сіл – Дерев’яному.
Спочатку вони "штурмували" помешкання, в якому проживав 39-річний чоловік зі своїм літнім батьком. Чоловіків вбили, а їхній будинок підпалили.
Проте пролитої крові "герою війни" та його другові видалося замало. Вони поспішили розправитися з мешканцями сусіднього будинку, розташованого від першого на відстані 200 кілометрів.
Там проживали два брати з інвалідністю, їхня сестра, а також пенсіонер. Однак це не зупинило зловмисників. Вони зарізали усіх чотирьох, і аби сховати сліди злочину, спалили будинок.
"Героїчне" минуле вбивць
Незабаром поліція затримала нападників. Ними виявилися 37-річний Максим Бочкарьов та 38-річний Ігор Софонов.
Обидва раніше вже були судимі. Софонов – за вбивство, пограбування, крадіжку та зберігання наркотичних речовин, а Бочкарьов – за зґвалтування, грабіж, розбій та викрадення.
Крім того, стало відомо, що Софонов ще у 2022 перебував у колонії, де відбував свій термін.
Однак потім до нього прийшли і пообіцяли відпустити усі гріхи, якщо він погодиться взяти на себе інші.
До весни 2023 року Софонов брав участь у бойових діях в Україні у складі вагнерівців. Потім він повернувся додому, де продовжив робити те, що вміє найкраще – вбивати.
Вагнерівці в Україні
- Минулого року засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав вербувати засуджених на війну в Україні. Їм усім обіцяли помилування.
- Загалом, до ПВК було завербовано біля від 50 до 70 тисяч бійців.
- Раніше Пригожин зазначив, що 32 тисячі вагнерівців вже повернулися до Росії та отримали звільнення від покарання.
- Самі вагнерівці відзначилися "захопленням Бахмута", який вони штурмували більше року. В Україні повідомили, що у Бахмуті було вбито понад 20 тисяч найманців.
- Після заколоту Пригожина, а точніше, після того, як він відмовився "йти на Москву", Путін дозволив вагнерівцям або воювати далі під керівництвом Міноборони, або піти в Білорусь.