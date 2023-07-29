Як зазначив сам президент, він "мав честь особисто привітати й нагородити воїнів Сил спеціальних операцій з нагоди їхнього професійного дня". При цьому він зазначив й місця, де побував: Часів Яр, Краматорськ, Словʼянськ, Дружківка, Костянтинівка.

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Воїни ССО перебувають у найбільш гарячих ділянках фронту

Володимир Зеленський підкреслив, що воїни ССО завжди перебувають у найбільш гарячих ділянках фронту та на найбільш відповідальних, особливих завданнях.

Бахмутський напрямок. Приїхав до них, подякував хлопцям за силу, героїзм, за професійність, за надзвичайну професійність захисту України. ССО – це такий героїзм, про який неможливо розказати всі деталі і лише через роки, згодом – така специфіка операцій,

– сказав лідер України.

Однак деякі деталі роботи захисників президент таки відкрив. Він зазначив, що військові ССО завдають особливо відчутні удари по російських терористах.

Наприклад, ССО брали участь у ключових бойових операціях, зокрема, у Бахмуті, Авдіївці, Красногорівці, Марʼїнці, Соледарі. Також вони разом з усіма боронили Київ і Гостомель, Бучу, Ірпінь, Мощун, Макарів.

Острів Зміїний – це теж ССО разом із розвідкою, разом із "альфівцями" та Військово-Морськими силами. Кінбурнська коса. Херсон. Зараз – звільнення Старомайорського, це теж результат, зокрема, ССО,

– повідомив Володимир Зеленський.

Загалом за час війни 17 воїнів Сил спеціальних операцій були удостоєні звання Героя України, 13 з них, на жаль, посмертно. Також, як зазначив президент, загалом 2520 бійців ССО відзначені державними нагородами.

Володимир Зеленський подякував захисникам України за результати для держави та всього народу, а також за шеврони. А побажав найголовнішого – перемоги над російським злом.

Російський терор Україна не забуде

Також Президент України згадав й про злочини країни-окупантки. Зокрема, про черговий акт терору, здійснений напередодні – ракетний удар по Дніпру, внаслідок якого постраждали 9 українців, двоє з яких діти.

За кожен такий удар, увесь російський терор ворог обов'язково відчує силу справедливості. Ми нічого нікому не забудемо і не пробачимо,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Окрім того, Зеленський відзначив, що 29 липня також роковини одного з найбільш підлих та жорстких злочинів окупантів – вбивство полонених військових України в Оленівці.

"Хай кожна втрата Росії буде розплатою за її зло і хай кожен окупант, кожен російський убивця, усі відповідальні за цей терор проти України та українців знають – поки ще живі, – що справедливість перемагає. Україна переможе! Дякую всім, хто наближає нашу перемогу! Вічна памʼять кожному й кожній, хто віддав своє життя заради України!", – сказав президент.

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