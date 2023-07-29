Разом з Президентом України в Донецьку область також поїхав Андрій Єрмак. Зазначимо, що 29 липня в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій.

До теми Воїни з незламною волею, – Зеленський на Донеччині потужно привітав ССО зі святом

Випив кави з військовими на передових позиціях

Вже традиційно під час робочої поїздки у Донецьку область Зеленський з командою зупинився на одній з АЗС. Там він поспілкувався й сфотографувався з військовослужбовцями, випив кави та підписав прапор на згадку.

Наша Донеччина. Вже традиційне спілкування за кавою на АЗС. Дякую кожному й кожній, хто бʼється заради України, хто допомагає та підтримує!

– мовиться у дописі до відео.

Також під час спілкування один з військовослужбовців подарував Зеленському прапор.

Зеленський під час візиту на Донеччину випив кави з військовими: дивіться відео

Можемо впевнено сказати, що російським загарбникам таке може лише снитися. Адже їхній диктатор й досі боїться коронавірусу, виходити зі свого бункера, а таке відношення до військових – щось з жанру фантастики.

Зеленський приїхав під Бахмут на передові позиції

Президент відвідав Бахмутський напрямок і передові позиції Сил спеціальних операцій. У день професійного свята він привітав військових та подякував за їхню службу.

Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Дякую!

– заявив Зеленський.

У Часовому Ярі він нагородив воїнів відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг", орденами Богдана Хмельницького I ступеня та вручив цінні подарунки.

"Дякую вам за все. Дякую за службу, за те, що ви робите, за те, що захищаєте нас усіх. Бажаю здоров'я, повертайтеся з перемогою", – подякував президент.