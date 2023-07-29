Вместе с Президентом Украины в Донецкую область также уехал Андрей Ермак. Отметим, что 29 июля в Украине отмечают День сил специальных операций.

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Выпил кофе с военными на передовых позициях

Уже традиционно в ходе рабочей поездки в Донецкую область Зеленский с командой остановился на одной из АЗС. Там он пообщался и сфотографировался с военнослужащими, выпил кофе и подписал знамя в память.

Наша Донецкая область. Уже традиционное общение за кофе на АЗС. Спасибо каждому и каждой, кто сражается ради Украины, кто помогает и поддерживает!

– говорится в сообщении к видео.

Также во время общения один из военнослужащих подарил Зеленскому флаг.

Зеленский во время визита в Донецкую область выпил кофе с военными: смотрите видео

Можем с уверенностью сказать, что российским захватчикам такое может только сниться. Ведь их диктатор до сих пор боится коронавируса, выходить из своего бункера, а такое отношение к военным – что-то из жанра фантастики.

Зеленский приехал под Бахмут на передовые позиции

Президент посетил Бахмутское направление и передовые позиции сил специальных операций. В день профессионального праздника он поздравил военных и поблагодарил их за службу.

Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, почтить их силу. Заслушал доклад командира, пообщался с военными. Очень мощные, очень результативные. Спасибо!

– заявил Зеленский.

Во Временном Яру он наградил воинов наградой Президента Украины "Крест боевых заслуг", орденами Богдана Хмельницкого I степени и вручил ценные подарки.

"Спасибо вам за все. Спасибо за службу, за то, что вы делаете, за то, что защищаете нас всех. Желаю здоровья, возвращайтесь с победой", – поблагодарил президент.