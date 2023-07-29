Украинский лидер поблагодарил воинов за героическое исполнение служебного долга, а также – самопожертвование. Герои умело противостоят российским захватчикам, преодолевая все препятствия.

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Воины с несокрушимой волей, выдержкой, смекалкой, мужеством и настойчивостью. Украинские спецназовцы. Вы выполняете широкий спектр боевых задач в самых опасных и сложных условиях,

– подчеркнул Зеленский.

Воины ССО отмечают профессиональный праздник / Владимир Зеленский

Герои ССО показали эпические кадры: смотрите видео

Поздравление Виктора Хоренко

Виктор Хоренко – командующий Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины – опубликовал обращение к героям. Он подчеркнул, что ССО выполняют задачи на самых горячих участках фронта. Герои постоянно донимают врага и наносят ему потери.

Хоренко подчеркнул, что ССО – лучшая работа в мире. А особыми воинов делает то, что результат их деятельности – "успешные операции, которые войдут в историю, и страх в глазах врага при упоминании ССО".

Трогательное заявление Воздушных сил

Николай Олещук заявил, что еще с 2014 года ССО проявили незаурядное мужество и героизм в боях, уже вошедших в мировую историю.

"День ССО отмечают 29 июля – и это символическая дата. В этот день мы чествуем погибших собратьев-спецназначенцев, которые 29 июля 2014-го совершали спасательную операцию по поиску украинского пилота Су-25 в Донецкой области", – подчеркнул командующий Воздушных сил ВСУ.

Он рассказал, что тогда в яростном бою погибли 10 героев 3-го отдельного полка спецназначения

В Минобороны заявили о новой награде

В Минобороны Украины утвердили новую награду для героев – медаль "Крест Сил специальных операций". Ею будут награждать за:

безупречную службу, усердие, разумную инициативу;

высокие личные достижения в служебной деятельности;

отличные личные показатели в боевой подготовке;

выдающиеся заслуги и значительный личный вклад в развитие ССО.

В Минобороны подчеркнули, что Хоренко первым в истории получил награду.



Новая награда для героев / Military Media Center

Заметьте! День сил спецопераций ВСУ в Украине отмечают с 2016 года.