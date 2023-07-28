В частности, этим юным украинцам исполнилось 14 лет, поэтому это их первый паспорт гражданина Украины. Вручение прошло на Михайловской площади в Киеве.

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Зеленский вручил паспорта детям украинских героев

Владимир Зеленский вручил паспорта гражданина Украины 16 юным украинцам, достигшим 14-летнего возраста. Среди них дети украинских защитников, которые продолжают освобождать Украину от российских захватчиков, дети героев, отдавших свою жизнь за наше государство и юношей, вынужденных покинуть свой дом из-за угрозы жизни со стороны оккупантов.

Зеленский вручил паспорта юным украинцам / Фото Офиса Президента

Сам Зеленский отметил, что это дети не сломавшего народа, а также дети победившей Украины.

Жизнь всегда побеждает. Сегодня имел честь вручить паспорт гражданина Украины ребятам, которые являются поколением, ради которого мы боремся,

– сказал он.

16 молодых украинцев получили паспорта из рук Зеленского / Видео из телеграм-канала Владимира Зеленского

В заключение президент подчеркнул, что очень верит в поколение новых украинцев. Он уверил, что Украина обязательно победит россиян в этой войне.

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