Глава государства отметил, что сегодня был важный и хороший день, сообщает 24 канал. В частности, состоялась встреча с премьером Катара.

Интересно Назначили временного исполняющего обязанности министра культуры

Президент подвел итоги дня

Зеленский рассказал, что утром в честь Дня Государственности он имел честь поздравить и отметить наградами украинских защитников и защитниц.

"Золотые Звезды" Героям Украины, "Кресты боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого, ордена "За мужество"... Имел честь вручить и почетные награды боевым бригадам и пограничным отрядам. Счастлив, что у нас есть такие воины,

– заметил украинский лидер.

Также он вручил паспорта гражданина юным украинским, среди которых были дети погибших героев.

"Дети. Государство может и должно открыть для них абсолютно все возможности жить достойно, цивилизованно, безопасно. Жить свободно! Для каждого нового поколения украинцев и украинок. И очень верю в эти новые поколения, в наших детей. И благодарен им за веру в Украину ", – заявил глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

Стоит прочитать На Мальдивы во время войны: суд избрал меру пресечения Аристову

Зеленский анонсировал мощные международные решения

Президент отметил, что сегодня состоялась и важная международная встреча. В Киев прибыл премьер-министр Катара.

Очень плодотворны переговоры. Самое важное – Катар будет с нами в реализации Формулы мира, присоединяется к общим глобальным усилиям. Договорились о сотрудничестве для возвращения украинских детей, депортированных в Россию,

– рассказал украинский лидер.

Также в ходе встречи обсудили ситуацию вокруг Черноморской зерновой инициативы. По словам Зеленского, очень важно, чтобы на мировом продовольственном рынке не было никаких дефицитов и спровоцированных Россией кризисов. Это ведь вопрос глобальной стабильности.

"Благодарю Катару за ответственную позицию. Наши международники готовят достаточно весомые решения для Украины, для наших воинов. Делаем максимум сейчас, делаем это непублично – чтобы результаты наших воинов, которые увидят все, тоже могли стать максимальными", – подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил всех, кто помогает усиливать Украину, а также каждого и каждого, кто сейчас в бою.

"Еще раз поздравляю с Днем Украинской Государственности и Днем крещения Руси – Украины! Слава Украине!" – подытожил президент.