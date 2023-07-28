Зокрема, цим юним українцям уже виповнилося 14 років, тому це їх перший паспорт громадянина України. Вручення відбулося на Михайлівській площі у Києві.

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Зеленський вручив паспорти дітям українських героїв

Володимир Зеленський вручив паспорти громадянина України 16 юним українцям, які досягли 14-річного віку. Серед них діти українських захисників, які продовжують звільняти Україну від російських загарбників, діти героїв, які віддали свої життя за нашу державу і юнаки, які були змушені покинути свій дім через загрозу життю з боку окупантів.

Зеленський вручив паспорти юним українцям / Фото Офісу Президента

Сам Зеленський зазначив, що це діти народу, який не зламати, а також діти України, яка переможе.

Життя завжди перемагає. Сьогодні мав честь вручити паспорт громадянина України хлопцям і дівчатам, які є поколінням, заради якого ми боремось,

– сказав він.

16 молодих українців отримали паспорти з рук Зеленського / Відео з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Наостанок президент наголосив, що дуже вірить у покоління нових українців. Він запевнив, що Україна обов'язково переможе росіян у цій війні.

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