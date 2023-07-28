Зокрема, цим юним українцям уже виповнилося 14 років, тому це їх перший паспорт громадянина України. Вручення відбулося на Михайлівській площі у Києві.
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Зеленський вручив паспорти дітям українських героїв
Володимир Зеленський вручив паспорти громадянина України 16 юним українцям, які досягли 14-річного віку. Серед них діти українських захисників, які продовжують звільняти Україну від російських загарбників, діти героїв, які віддали свої життя за нашу державу і юнаки, які були змушені покинути свій дім через загрозу життю з боку окупантів.
Зеленський вручив паспорти юним українцям / Фото Офісу Президента
Сам Зеленський зазначив, що це діти народу, який не зламати, а також діти України, яка переможе.
Життя завжди перемагає. Сьогодні мав честь вручити паспорт громадянина України хлопцям і дівчатам, які є поколінням, заради якого ми боремось,
– сказав він.
16 молодих українців отримали паспорти з рук Зеленського / Відео з телеграм-каналу Володимира Зеленського
Наостанок президент наголосив, що дуже вірить у покоління нових українців. Він запевнив, що Україна обов'язково переможе росіян у цій війні.
Зеленський провів урочистості на честь Дня державності
- Володимир Зеленський у День державності 28 липня звернувся до українців з Михайлівської площі. Він наголосив, що це свято українці вдруге відзначають в умовах повномасштабної війни.
- Президент наголосив, що державність стає найвищою жертвою життям, яке наші Герої віддають заради всіх нас. Він підкреслив, що зараз для нас перемогти – це визначити національний шлях на покоління вперед.
- Глава держави також запевнив, що Україну та весь наш народ не здолати навіть попри втому. За його словами, зло завжди програє, а наш народ обов'язково переможе.
- Президент також вручив державні нагороди українським захисникам. Зокрема, зірки Героїв України та інші цінні нагороди нашої держави.