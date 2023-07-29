Український лідер подякував воїнам за героїчне виконання службового обов'язку, а також – самопожертву. Герої уміло протистоять російським загарбникам, долаючи усі перешкоди.

Зверніть увагу "Дуже вірю в ці нові покоління": Зеленський вручив паспорти дітям загиблих Героїв України

Воїни з незламною волею, витримкою, кмітливістю, мужністю та наполегливістю. Українські спецпризначенці. Ви виконуєте широкий спектр бойових завдань у найнебезпечніших і найскладніших умовах,

– наголосив Зеленський.

Зеленський привітав ССО: дивіться відео

Воїни ССО відзначають професійне свято / Володимир Зеленський

Герої ССО показали епічні кадри: дивіться відео

Привітання Віктора Хоренка

Віктор Хоренко – командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України – опублікував звернення до героїв. Він наголосив, що ССО виконують завдання на найгарячіших ділянках фронту. Герої постійно дошкуляють ворогу та завдають йому втрат.

Хоренко наголосив, що ССО – найкраща робота у світі. А особливими воїнів робить те, що результат їхньої діяльності – "успішні операції, які ввійдуть в історію, та страх в очах ворога при згадці ССО".

Зворушлива заява Повітряних сил

Микола Олещук заявив, що ще з 2014 року ССО проявили неабияку мужність і героїзм у боях, які уже увійшли в світову історію.

"День ССО відзначають 29 липня – і це символічна дата. Цього дня ми вшановуємо загиблих побратимів-спецпризначенців, які 29 липня 2014-го здійснювали рятувальну операцію із пошуку українського пілота Су-25 на Донеччині", – наголосив командувач Повітряних сил ЗСУ.

Він розповів, що тоді у запеклому бою загинули 10 героїв 3-го окремого полку спецпризначення

У Міноборони заявили про нову нагороду

У Міноборони України затвердили нову нагороду для героїв – медаль "Хрест Сил спеціальних операцій". Нею нагороджуватимуть за:

бездоганну службу, старанність, розумну ініціативу;

високі особисті досягнення у службовій діяльності;

відмінні особисті показники у бойовій підготовці;

видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку ССО.

У Міноборони наголосили, що Хоренко першим в історії отримав нагороду.



Нова нагорода для героїв / Military Media Center

Зауважте! День Сил спецоперацій ЗСУ в Україні відзначають з 2016 року.