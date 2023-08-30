Инцидент произошел весной 2022 во время оккупации Харьковщины. Тогда россияне ворвались в дом, где проживала девушка, и похитили ее на БТР.
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Россияне изнасиловали девушку по очереди
Харьковская областная прокуратура установила, что весной 2022 россияне в одном из населенных пунктов Харьковщины изнасиловали молодую девушку. Следователи выяснили, что оккупанты ворвались в дом, где проживала семья с молодой девушкой. Они приказали родственникам оставаться дома, а пострадавшую силой посадили в БТР и увезли в дом, где их ожидал командир.
Когда они прибыли в дом, где находился командир, оккупанты по очереди насиловали потерпевшую. При этом российский командир сказал своим подчиненным, что он будет делать это первым,
– заявили в Офисе генпрокурора.
Следствие установило личности насильников. Ими оказались командир 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа вооруженных сил России и двое его подчиненных: рядовой, бывший водитель, и младший сержант, командир отделения командно-боевой машины.
Лица насильников / Фото Харьковская областная прокуратура
Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех российских военнослужащих по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц.
Другие похожие зверства оккупантов
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