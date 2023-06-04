В Украине зафиксировано 13 случаев изнасилование детей оккупантами. Об этом в эфире телемарафона сообщила Олеся Волошина, заместитель начальника департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора, пишет 24 Канал.

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Масштабы преступлений оккупантов станут известны через годы

По ее данным, самому маленькому ребенку, в отношении которого совершены преступления сексуального характера, всего 4 года. К сожалению, таких преступлений может быть гораздо больше.

В частности, Олеся Волошина рассказала, что масштабы случаев сексуального насилия со стороны оккупантов станут известны со временем.

Мы понимаем, что эти данные как по гибели, так и по сексуальному насилию – со временем мы узнаем новые факты. Эта категория преступлений наиболее чувственна и ее масштабы станут известны спустя годы,

– сказала представительница Офиса генпрокурора.

Сколько детей в Украине пострадало от войны

Олеся Волошина сообщила, что по состоянию на 4 июня 2023 года в Украине из-за российской агрессии погибли 485 детей и 1005 – пострадали. В частности, только в течение 3 июня пострадали еще трое детей.

Обратите внимание. Вечером 3 июня из-под завалов дома в Подгородненском общине после обстрела оккупантов достали тело девочки. Ей было всего два года. В общей сложности пострадали 22 человека, из них 5 – дети.

Она рассказала, что в Украине расследует 3 тысячи уголовных производств о военных преступлениях, которые были совершены против детей.

Представительница Офиса генпрокурора сообщила, что большинство детей погибают и получают травмы от ракетных и артиллерийских обстрелов, бомбардировок, расстрела эвакуационных колонн, детонирования мин и боеприпасов.

Кроме того, она отметила, что правоохранительной системой в Украине зафиксированы все виды нарушения гуманитарного права, которые только существуют в мире.