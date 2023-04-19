Генпрокурор Украины засвидетельствовал, что россияне изнасиловали женщину. Кроме того, они угрожали физическим насилием ее 9-летнему сыну.

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Россияне насиловали женщин в Херсонской области

Также расследуем случаи изнасилования несовершеннолетних в одном из поселков Херсонщины – в присутствии мамы и бабушки похитили ребенка и изнасиловали,

– рассказал Костин.

Он объяснил, что есть закономерность – пытки и изнасилования применяются как системный инструмент против женщин, которых нужно заставить.

Оккупанты дальше похищают детей из оккупированной Херсонщины

Более того, до сих пор из тех регионов Херсонщины, которые под оккупацией, россияне пытаются вывезти детей в Россию.

Это продолжение стратегии разделения украинцев. Отделяют детей от родителей, от семей для того, чтобы они быстро ассимилировались в российское общество,

– заявил генпрокурор Украины.

Он также сообщил, что Россия упростила процедуру предоставления гражданства таким детям. Это все – часть преступного плана российского руководства сеять террор и уничтожать украинское сопротивление, чтобы уничтожить нашу идентичность. Эти преступления – системные и широкомасштабные.

"Это признаки плана преследования украинцев как этнической группы, чтобы уничтожить украинскую государственность. Эти закономерности, безусловно, подпадают под определение преступления геноцида", – пояснил Андрей Костин.

Он призвал остановить эти преступления и привлечь к ответственности виновных. Также пострадавшим нужно предоставить должную компенсацию.

Обратите внимание! Только в Буче Киевской области россияне систематически насиловали 25 женщин. Женщины рассказали, что пережили во время оккупации.