Генпрокурор України засвідчив, що росіяни ґвалтували жінку. Окрім цього, вони погрожували фізичним насильством її 9-річному сину.

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Росіяни ґвалтували жінок на Херсонщині

Також розслідуємо випадки ґвалтування неповнолітніх в одному з селищ Херсонщини – у присутності мами та бабусі викрали дитину і зґвалтували,

– розповів Костін.

Він пояснив, що є закономірність – тортури та ґвалтування застосовуються як системний інструмент проти жінок, яких треба примусити.

Окупанти далі викрадають дітей з окупованої Херсонщини

Ба більше, досі з тих регіонів Херсонщини, які під окупацією, росіяни намагаються вивезти дітей до Росії.

Це продовження стратегії розділення українців. Відділяють дітей від батьків, від родин для того, щоб вони швидко асимілювались в російське суспільство,

– заявив генпрокурор України.

Він також повідомив, що Росія спростила процедуру надання громадянства таким дітям. Це все – частина злочинного плану російського керівництва сіяти терор і нищити український спротив, щоб знищити нашу ідентичність. Ці злочини – системні та широкомасштабні.

"Це ознаки плану переслідування українців як етнічної групи, щоб знищити українську державність. Ці закономірності безумовно підпадають під визначення злочину геноциду", – пояснив Андрій Костін.

Він закликав зупинити ці злочини та притягнути до відповідальності винних. Також потерпілим треба надати належну компенсацію.

Зверніть увагу! Тільки в Бучі Київської області росіяни систематично ґвалтували 25 жінок. Жінки розповіли про те, що пережили під час окупації.